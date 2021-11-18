Gölbaşı'nda feci kaza: 7 yaralı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20. Kilometresinde Kamber M. yönetimindeki 02 DB 012 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Emre A. idaresindeki 44 FB 259 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yol kenarında petrol istasyonun reklam panosuna çarptı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Bilal A, Ayşe Fatma A, Nurcan B. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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