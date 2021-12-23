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Gölbaşı'nda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında anneler bilgilendirildi.

23 Aralık 2021 Perşembe 11:45
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Gölbaşı'nda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi

İçişleri Bakanlığının 81 ilde, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda anneler bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti, bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi, annelere narkotik maddelerin ve etkilerinin tanıtılarak mücadele yöntemlerinin bilinmesine yönelik eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve kursiyerlerinden oluşan 100 anneye bilgilendirme semineri verildi. Ekipler eğitimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 23.12.2021 11:47
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