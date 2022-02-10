Gölbaşı'nda eğitimini tamamlayan kursiyerler sertifikasını aldı

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören 29 kursiyerden 26'sı eğitimin ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.
Mart-Nisan aylarında yeninden kurs açılacağının müjdesini veren Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Erdal Yılmaz, "Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ve ilçe müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği arıcılık kursu yaklaşık 5 gün sürdü. Kursa katılan 29 kursiyerden 26 tanesi kurs sonunda başarılı olup, arıcılık belgesi almaya hak kazandı. Mart-Nisan aylarında ilçemizde yeniden arıcılık kursu düzenlenmesi planlanmaktadır" dedi.
Kaynak: PHA