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Gölbaşı'nda çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel üretimde kalite ve verimin artırılması için çiftçilere, gübre ve tohum dağıtıldı.

14 Haziran 2022 Salı 16:35
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Gölbaşı'nda çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı

Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle bitkisel üretimde kalite ve verimin artırılması için birçok konuda destek olurken çiftçilere, çiftçilere, gübre ve tohum dağıtıldı.
Çiftçilere yapılan dağıtımlarla ilgili bilgi veren yetkililer şunları söyledi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere, bitkisel üretimde kalite ve verimin artırılması için birçok konuda destekler sağlanmaktadır. Bu çerçevede desteklerden biri olan yem bitkisi tohumu temini yapılmaktadır. 2022 yılında Gölbaşı ilçemizde “Yem Bitkileri Üretimin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 19 çiftçimize yüzde 70 hibeli olan 3000 kg fiğ tohumu dağıtımı yapılmış. Ayrıca 14.06.2022 tarihinde 11 çiftçimize 61 paket silajlık mısır tohumu ve 15 çiftçimize ise 700 kg yonca tohumu dağıtımı yapılmıştır. Bakanlık olarak yem bitkisi ekimini yapan çiftçilerimize her yıl dekar başına destek verilmekte olup fiğ yem bitkisi için dekar başına 60 TL silajlık mısır bitkisi için dekara 100 TL ve yonca bitki ekimi için suluda 90 TL ödenmektedir. Üreticilerimize yem bitkileri destekleri yanında üreticilerimizin antepfıstığında meyve verimi ve kalitesini artırmak amacıyla “Antepfıstığında Tozlaşma Sorunların Giderilmesi Projesi” kapsamında 24 çiftçimize 800 kg yeşil altın gübresi 4 litre sıvı gübre ve 4 kg yaprak gübresi sağlanmıştır. Bakanlık olarak üreticilerimize her konuda desteklemeye devam edilecektir."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 14.06.2022 18:28
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