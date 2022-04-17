Gölbaşı'nda çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

İlçeye bağlı Çelik köyünde düzenlenen ayçiçeği tohumu dağıtım törenine Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, TKK Müdür Yardımcısı Mesut Fıstık, muhtar ve ayçiçeği üreticileri katıldı.

"Tohum girdi desteği ile birlikte üretim alanının önümüzdeki sezon 10000 dekara çıkacağını düşünüyoruz"

Dağıtım töreninde konuşan Gölbaşı İlçe Müdürü Erdal Yılmaz,"İlçemize bağlı Çelik köyünde yoğun üretimi yapılan ve her geçen gün üretim alanı artan yağlık ayçiçeği kazançlı ürünler arasında yer almaktadır. Kuru şartlarda ekimi Nisan ayı içerisinde yapılan ve Ağustos ayında hasat olgunluğuna erişen tablalardan dekara ortalama 120-130kg çekirdek elde edilmektedir. Kuş zararlısına karşı boynu eğik çeşit tercih edilmiş olup yağ randımanı yüzde 30-40 aralığındadır. İlçemizde sadece Çelik köyünde üretimi yapılan ayçiçeğinin bu yıl komşu köyler tarafından da benimsenerek üretime geçildiği görülmüştür. Üç yıl önce 1000-1500 dekar olan üretimin bu yıl 5000 dekara çıktığını görüyoruz. Tohum girdi desteği ile birlikte üretim alanının önümüzdeki sezon 10000 dekara çıkacağını düşünüyoruz. Bu yıl 1650 kg olan tohum desteğimizi yapacağımız projeyle 3000 kg yapmayı planlıyoruz. Dağıtılan tohumunun yüzde 70'i Bakanlık tarafından desteklenmektedir.61 üreticimize dağıtılan hibeli tohumdan dolayı üreticilerimiz memnuniyetlerini dile getirmişlerdir şahsım ve kurumum adına ben de emeği geçen tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyorum."dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere ayçiçeği tohumları dağıtıldı.

Kaynak: PHA