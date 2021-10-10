Gölbaşı'nda bisiklet yolları yenileniyor

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yıldırım, "Doğa sporlarını önem vermemiz gerekiyor. Küresel ısınma artmaktadır. Bizler belediye olarak özellikle bisiklet ile doğa turlarına önem vererek halkımızı bisiklete özendirerek, araçlardan uzak durmamız gerektiği yönünde doğayla iç içe alanlar açmak istiyoruz. Bu anlamda Doğa Parkı'nda bulunan bisiklet yollarımızı tekrardan gözden geçirerek bakımlarını yapıyoruz. Bu eşsiz manzara eşliğinde insanlar burada bisikletleri ile doğayla baş başa kalmalarını istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, ilçe halkına yaşanabilir bir ilçe sunma hedefiyle geçe gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.