Gölbaşı'nda aynaya gizlenmiş uyuşturucuya 2 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Gölbaşı Grup Amirliği ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis tarafından plakası ve sürücüsü açıklanmayan ve durdurulan otomobilde yapılan aramada sağ ayna kapağına gizlenmiş poşet içerisinde 74,61 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu el koyan polis ekipleri otomobilde bulunan S.A. (24) ve M.A.(22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulamaları tamamlanan 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA