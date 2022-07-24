Gölbaşı'nda amca yeğen girdiği suda hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Çataltepe köyü yakınındaki Savran Çayında meydana geldi.

Çay kenarında piknik yapan gelen Ahmet Tatlı, serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yeğeninin yardım çığlıklarını duyan amcası Mustafa Tatlı, kurtarmak için suya girdi. Akıntıya kapılan amca Mustafa Tatlı ve yeğeni Ahmet Tatlı, suda gözden kayboldu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler suda yaptıkları aramada Mustafa ve yeğeni Ahmet Tatlı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan amca ve yeğeninin cenazeleri otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA