Gölbaşı'nda alt yapı çalışmaları hız kazandı

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akçakaya Köyü yolunda kanalizasyon alt yapı çalışmaları devam ediyor.

İlçenin dört bir yanında çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Kış sezonu öncesi planlanan bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Gölbaşı'nın her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Öncelik esasına uygun bir şekilde belirlediğimiz plan kapsamında her mahallede gerekli çalışmalar ekiplerimiz tarafından yapılıyor" diye konuştu.