Gölbaşı'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı görüşüldü

Gölbaşı Fen Lisesi Konferans Salonuna düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri Abdullah Doğan ve Ramazan Gürsul ile okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi, okullarımızda maske mesafe hijyen kurallarına uyulması, aşılanmayan personellerimizden haftada iki gün PCR testi istenmesi, taşıma araçlarının hijyen kurallarına uygun hale getirilmesi ve her öğrencinin ayni yerde oturması, kılık kıyafet ve öğretmen alışverişi konuları görüşüldü.