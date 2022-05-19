Gölbaşı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Sabah saatlerinde Hükümet Konağı bahçesinde başlayan tören Atatürk büstüne çenek konulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tekvando sporcuları ile muay thai sporcularının yapmış olduğu gösteriler, Kaymakam İhsan Ayrancı’nın “Gençlik Haftası” nedeniyle yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödül takdimi ile devam etti.

Kaynak: PHA