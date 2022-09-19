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Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 15:53
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Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü töreni düzenlendi

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda Askerlik Şube Başkanı Çağdaş Dirik, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Programlara, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Emniyet Müdür V. Çağı Çeribaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman ile siyasi partilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Öğrenciler şiirler okudu.
Protokol üyeleri, şehit kabirlerini, gazi ve şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 19.09.2022 17:36
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