Gölbaşı'nda ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ kutlandı

Gölbaşı Kaymakamlığı bahçesinde başlayan törene Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu ilçe temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Meydan Köyü Muhtarı Ali Yeter’in Atatürk Büstüne çelenk sunumuyla devam etti.Tören, Çataltepe Köyü Muhtarı Hüseyin Bilgili'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.
Kaynak: PHA