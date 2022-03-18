Gölbaşı'nda 18 Mart kutlamaları

İlçede Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamaya Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Şehitler ve ebediyete intikal etmiş olan gaziler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Program konuşmaların ardından Gölbaşı Belediye Konferans salonunda devam etti.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanarak sergilenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi" programına öğretmenler ve Öğrencilerin katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir'in yaptığı konuşmanın ardından Çanakkale adlı slayt sunumu gerçekleştirildi.

Slayt gösterimin ardından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından sergilenen gösteri ve şehitler için okunan hatim duasının ardından son buldu.

Kaynak: PHA