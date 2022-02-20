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Gölbaşı'nda 100 yataklı öğretmenevinin projesi tamamlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yapılacak olan 100 yataklı öğretmenevinin projesi tamamlandı.

20 Şubat 2022 Pazar 23:23
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Gölbaşı'nda 100 yataklı öğretmenevinin projesi tamamlandı

Gölbaşı ilçesinde "100 Yataklı Öğretmenevi" projesinin tamamlandığı müjdesini veren Kaymakam İhsan Ayrancı, yapımına kısa süre sonra başlayacağını belirterek, yapılacak olan 100 yataklı öğretmenevinin öğretmenlere ve tüm kamu çalışanlarına hizmet vereceğini söyledi.
Yakın zamanda inşaatına başlanacağını duyuran Kaymakam Ayrancı,"Gölbaşı'na 100 yataklı öğretmenevi yapılacak. Gölbaşında öğretmenlere ve tüm kamu çalışanlarına hizmet verecek olan "100 Yataklı Öğretmenevi" proje aşaması tamamlandı. Bahar ayı ile birlikte yapımına başlanılması düşünülen öğretmenevi inşaatının tamamlanmasının ardından Gölbaşı'nın önemli ihtiyaçlarından biri olan bu eksiklik giderilmiş olacak"şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 21.02.2022 09:56
Anahtar Kelimeler:
Adıyamanın Gölbaşı Ilçesi
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