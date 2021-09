Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal veda etti

Kaymakam Mutlu Köksal onuruna Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından düzenlenen veda yemeğine, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Mehmet Yaman, belde belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

“Salgınına rağmen ilçemizde çok başarılı görev yaptı”

Burada konuşan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Çok kıymetli Kaymakamımızın göreve başladığı günden bu yana tüm dünyayı saran korona virüs salgınına rağmen ilçemizde çok başarılı bir şekilde görev yaptı. Özellikle organize sanayi bölgesinin 2. etabında başarılı çalışmalar yaptı. Değerli firmalara yer verdiği organize sanayi bölgesinde başvuruları titizlikle inceledi. Kendisine ilçemize yapmış olduğu hizmetler için huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

“Gölbaşı ilçemizde, sizlerle olmaktan onur ve gurur duydum”

Başkan Yıldırım’ın kendisine teşekkür plaketi takdimi sonrası söz alan Kaymakam Mutlu Köksal ise, “2 yıl boyunca severek görev yaptığım Gölbaşı ilçemizde sizlerle olmaktan onur ve gurur duydum, yakın ilginizi ve sevginizi yürekten hissettiğim iki yılın ardından maalesef aranızdan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Elimden geldiğince her daim vatandaşlarımızla bir arada olup sevinçlerinize ortak olmaya aynı zamanda dertlerinize de çare bulmaya çalıştık. Çok güzel anılar ve dostluklar biriktirdiğim güzel İlçemiz Gölbaşı’yı hiçbir zaman unutmayacağım, bura da olduğu gibi gittiğim yerlerde de kapım size her zaman açık olacaktır. Şuan burada bulunan belediye başkanlarıma, savcı ve hakimlerime, kurum amirlerime, muhtarlarımıza, il genel meclis üyelerimize, basın mensuplarımıza ve çok kıymetli vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum, görev yaptığım süre boyunca beni yalnız bırakmayan her zaman varlığını hissettiren tüm Gölbaşılı hemşerilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.