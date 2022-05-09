Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakam Refiki Mustafa Bayram, tarım arazilerinde ve bahçelerde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlardan dolayı zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Refiki Mustafa Bayram’a, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven eşlik etti. Kaymakam Refiki Mustafa Bayram ile beraberindeki heyet, tarım arazilerindeki ürünlerde ve bahçelerde bulunan meyve ağaçlarını tek tek inceledi. Karaburun, Bağlarbaşı ve Hacılar köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam Refiki Mustafa Bayram ve beraberindeki heyet, burada çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını da dinledi.

iha