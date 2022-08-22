Gölbaşı ilçesinde incir festivali düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Akçabel köyünde bu yıl 2. İncir Festivali düzenlendi.

Tertip Başkanlığını Reşit Kaşıkara’nın yaptığı İncir Festivali geleneksel hale getirildi. Akçabel köyünde düzenlenen festivalde olarak düzenlenen incir festivalinin ikincisi yapıldı. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas başta olmak üzere çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. İncir hakkında bilgilendirme konuşmasının yapıldığı etkinlikte incir yarışması düzenlendi. Yarışmacıların birbirinden lezzetli incirleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Dereceye giren yarışmacılara hediyeleri takdim edildi. Tiyatro gösterisi ve müzik ziyafetinin de yer aldığı etkinlikte konuşan Tertip komitesi Başkanı Reşit Kaşıkara, davete katılan misafirlere teşekkür etti.

Kaşıkara, “Bizi biz yapan dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en büyük göstergesi olan sevgi saygı özlem dolu gönül muhabbetimiz için paylaşmak için bugün buradayız. Köy diye tanımladığımız bu yerleşkemizden tüm dünyaya yetecek olan hoşgörümüzün, kültürümüzün, örflerimizin, ananelerimizin ve Halil İbrahim Sofrası kadar bereketli topraklarımızın çalışkan üretken emeğinin kıymeti doğrultusunda şükrünü eksik etmeyen hemşerilerimizin sesiyiz. Bu ses her yıl daha da artarak çoğalacaktır. Festivalimizin en büyük değerlerinden biride toplumun kederde sevinçte, tasada ve kıvançta ortak hareket etmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

iha