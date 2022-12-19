Gölbaşı İlçesinde iki otomobil çarptı: 3 yaralı var

Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı İlçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Naki Tezerdi idaresindeki 02 ED 534 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Turan Arkçı yönetimindeki 46 EP 742 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Nurcan Tezerdi, Şehriban Tezerdi ve Mükerrem Özdemir yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak:PHA