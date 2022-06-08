Gölbaşı Gölünde temizlik çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından botlar yardımıyla Gölbaşı Gölü üzerinde bulunan yosun ve benzeri atıklar temizlendi. Ekipler tarafından görüntü kirliliğine neden olan yosun ve benzeri atıklar botlar yardımıyla temizlendi.

Temizlik çalışması hakkında değerlendirmede bulunan Gölbaşı İtfaiye Müdürü Mehmet Ayhan Öcal,"Göl çevresinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İtfaiye ekiplerimiz gölde olumsuz görüntü oluşturan yosun ve benzeri atıkları bot yardımıyla temizliyor. Göl içinde ve çevresinde olumsuzluklara karşı mücadele ediyoruz. Gölümüzde yaz aylarının gelmesiyle beraber göl içinde olumsuz görüntü teşkil eden tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Ayrıca göl kenarında piknik yapan vatandaşlarımızın temizlik konusunda hassasiyet göstermeleri rica ediyoruz."dedi.

Kaynak: PHA