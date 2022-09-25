Gölbaşı Gençlik Festivali 2 konser ile sürecek

Geçtiğimiz ay yapılan ilk konserde sanatçı Ekin Uzunlar Gölbaşı Gençlik Festivali konserleri kapsamına vatandaşlar buluşurken 27 Eylül’de yapılacak konserde ise yapılan oylama sonucu ile belirlendi.

​Oylama sonucunda Seko-Tefo ve Tripkolic Seda Gölbaşı’nda vatandaşlara konser verecek.Yapılan etkinlikleri değerlendiren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım; “En son yaptığımız Ekin Uzunlar konserinde bir dahaki gençlik konserimizi sizlerin talepleri ile yapacağımızı söylemiştik. Yapılan ankette çok kıymetli sanatçılarımız Seko-Tefo ve Tripkolic Seda karar kılınmış, onlara karar vermişsiniz. 27 Eylül’de bu konsere hepinizi bekliyorum. Çevre illerimizdeki gençlerimizi de davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA