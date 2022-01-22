Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne tomografi cihazı gönderildi

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından tomografi cihazı gönderildi.

Bakanlık tarafından gönderilen tomografi cihazının kurulumunun ardından birkaç gün içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor. İlçede tomografi cihazı sorunu yaşayan vatandaşların bu sıkıntısı giderildi.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, cihazın kuruluma başlamasının ilçe halkı arasında büyük sevinç ile karşılandığını belirterek, “Tomografi cihazının alımı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın’a, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat’a, Muhammed Fatih Toprak’a, Yakup Taş’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İlçede son bir yıldan beri tomografi cihazının olmadığı, hastaların Besni ilçesi veya Adıyaman’a gittikleri öğrenildi.

iha