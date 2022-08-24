Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor

Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 26-28 Ağustos 2022 tarihlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilecek. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda Türkiye’nin genç kürekleri mücadele edecek.

Adıyaman Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi katkılarıyla Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Gençler Türkiye Şampiyonası kürek yarışları, 26-28 Ağustos’ta Adıyaman/Gölbaşı Gölü’nde gerçekleştirilecek. Adıyaman’da ilk kez bir kürek yarışına sahne olacak organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından gençler mücadele edecek. 26 Ağustos tarihinde elemeler, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde ise final yarışlarının yapılacağı yarışlarda, kupaya uzanan takımlar belli olacak.

20 Kulüp ve 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, Adıyaman’da ilk kez yapılacak bir kürek müsabakası olması açısından büyük önem taşıyor. Kuş cenneti olan Gölbaşı Gölü’ndeki yarışlarda doğal yaşamın devamlılığı ve çevrenin korunmasına da özen gösterilecek., “Yeşil Federasyon” ve “Temiz Su” projesi kapsamında Türkiye Federasyonu’nun tek kullanımlık pet şişe kullanımını yasakladığı uygulama, ilk kez Adıyaman/Gölbaşı’nda gerçekleştirilecek yarışlarda uygulanacak.

Kaynak: PHA