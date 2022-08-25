Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Nasırlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Tarladan dönen Ahmet Gündoğdu(53) yönetimindeki 02 HU 581 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ayşe Fatma Gündoğdu'nun (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Gölbaşı ve Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Fatma Gündoğdu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Tedavileri devam eden 8 yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA