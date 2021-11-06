Deterjana gizlenmiş uyuşturucuya 1 gözaltı - Videolu Haber

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı-Adıyaman karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs durduruldu. Otobüste yapılan aramda yolcu konumunda bulunan L.T., üzerinde yapılan aramada deterjana saklanmış 2 kilo 30 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesine el koyan polis şüpheli L.T'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan L.T., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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