‘Çanakkale 1915 Gezici Müze'si Gölbaşı'nda

1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşen, ulusumuzun en büyük zaferlerinden biri olup, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı olan “Çanakkale Destanını” ve bu kahramanlık öyküsünü anlatan Gezici Müze’nin açılışı, Gölbaşı Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda düzenlen etkinlikle gerçekleştirildi.

Açılışa, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Şahin Gül, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Hakan Toydaş, Balkar Beleye Başkanı Orhan Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açılan Gezici Müze’de, Çanakkale Destanına ait 26 stantta ve 120 çeşitten oluşan materyaller sergileniyor.

Açılış töreni, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve kurum amirleri sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi almasıyla sona erdi.