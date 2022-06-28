Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilçe merkezinde dağınık boş arazi, sokak ve caddelerde yapılan genel temizlik, kaldırım ve boş arazilerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalarda özellikle yoğun geçen kış aylarından sonra boş arsalarda ve yamaçlarda bulunan gelişi güzel atılan çöp yığınları ekipler yardımı ile temizlenerek haşerelerin üremeleri engelleniyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, temizlik çalışmalarının kentte her gün devam ettiğini ifade ederek, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yol kenarlarında ve boş arazilerde temizlik çalışmaları yapıldığını söyledi.

Başkan Yıldırım, ilçe genelinde temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, “İlçede gelişi güzel atılan çöpler için güzel bir görüntü oluşturmuyor. Bu yüzden de temizlik ekiplerimiz boş arazilerde çöpleri, kanallarda temizlik çalışmaları yapıyor. Ekiplerimiz bütün mahallelerimizi titizlikle temizliyor. Tüm sokaklarımızı temiz tutmak için çalışıyoruz"dedi.

Kaynak: PHA