Başkan Yıldırım’ın yeni yıl mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yayımladığı mesaj ile 2022 yılını kutladı.

Yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Ülkemiz üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktı. İlçemiz için güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2022 yılını, siz değerli ailemle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Geride bıraktığımız 2021 yılı ilçemizde umutların yeşerdiği bir yıl oldu. Hemşerilerimizin arzuladığı değişim sürecini hep birlikte başlattık. Gerek pandemi gerekse de ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlara rağmen, israf etmeden planlı programlı çalışmalarla 2021 yılında da her şeyin en iyisine ve güzeline layık olan ilçemizdeki değerli hemşerilerimiz için çalışmalarımızı yürütmeye ve kaliteli hizmetler vermeye gayret ettik. Vatandaşımızın yüzünü güldüren hayatlarını kolaylaştıran hizmetler yapmaya gayret gösterdik. Alt yapı, ulaşım, asfaltlama ve sosyal projelerimizle önemli mesafeler kat ettik. 2022 yılına hizmetlerimizi fazlasıyla gerçekleştirecek olmanın heyecanı ile giriyoruz. Yeni yılda da halkımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışarak, hizmet üreteceğiz. Esin kaynağımız ve yol göstericimiz ise her zaman olduğu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmaya devam edecek. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yaraşır bir belediyecilik yapmaktan onur duyuyoruz. Bu düşüncelerle Gölbaşılı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

iha