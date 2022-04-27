Başkan Yıldırım’dan Kadir Gecesi mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan İskender Yıldırım, Kadir Gecesinin karanlıklar ve cehalet içinde yüzen insanoğluna kurtuluş yolunu gösteren yüce kitap Kur’anı Kerim’in, Allah tarafından sevgili peygamberimize ’Oku’ emriyle vahyedilmeye başlandığı ilk gece olduğunu söyledi.

Başkan Yıldırım, "Bin aydan daha hayırlı olduğu yine bizzat Allah tarafından belirtilmektedir. Bu nedenle bu geceyi iyi değerlendirerek, dünya ve ahiretimizi mamur edecek ameller yapmaya gayret edelim. Bu gece bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’anı Kerim’de belirtilmektedir. İnsanlık alemi için birer kurtuluş, bağışlanma ve mağfiret günleri olan kandillerin en anlamlısını bu akşam idrak edeceğiz. Hem Ramazanı Şerif gibi mübarek bir ayda bulunmamız, hem de yüce Allah tarafından övülmüş bir gece olması hasebiyle, Kadir Gecesi büyük önem arz etmektedir. Bu gecede günahların bağışlanacağı, duaların kabul edileceği ifade ediliyor. Bu nedenle insanlık olarak sıkıntıların, felaketlerin yaşandığı şu dönemde yapılacak dualar birer kurtuluş vesilesi olabilir. Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiret yağmurları, bütün dünya için yeni kapıların açılmasına vesile olabilir.

Kadir Gecesi ile birlikte bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde, Gölbaşılı hemşerilerimin ve tüm Müslümanların kandilini en içten dileklerimle tebrik ediyor, şehrimiz, ülkemiz, İslam dünyası ve bütün insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

iha