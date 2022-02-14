Başkan Yıldırım: İlçemize 3 milyon yatırım ile modern bir mezbahane kazandırdık

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada yapılan hizmetleri anlatarak ilçeye 3 milyon civarında bir yatırım yapılarak modern bir mezbaha yaptıklarını ifade etti. Yeni araçların satın alındığını da belirten Başkan Yıldırım, ilçenin mezbaha problemi kalmadığını söyledi.

"Yaklaşık 3 milyon civarında yatırım ile ilçemizi çok modern bir mezbahaya kavuşturduk"

Konuşmasının devamında Başkan Yıldırım, "İlçemizde büyük bir sorun olan ve sağlığı tehdit eden mezbaha problemimiz vardı. Yaklaşık 3 milyon civarında yatırım ile ilçemizi çok modern bir mezbahaya kavuşturduk. Bunun dışında et kombine aracımızı yeniledik. Termonikli soğutmalı kombine bir aracımızı satın aldık. Vatandaşlarımıza daha sağlık et tüketmeleri konusunda ellimizden geleni yağacağız. Belediye olarak Gölbaşı ilçemizin daha güzel bir ilçe olması konusunda ellimizden gelenim en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sürekli vatandaşlarımızın şikâyetlerini, dilek ve temennilerini dinliyoruz. Halkı ile iç içe olan bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. İlçemizin eksiklerini hız kesmeden yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: PHA