Başkan Yıldırım: Hem çalışıyoruz hem borç ödüyoruz

31 Mart 2019 yılında göreve geldiklerinde devraldıkları borç miktarının 33 milyon 211.874.91 TL olduğunu geçtiğimiz ay itibariyle 16 milyon 191.932.30 TL borç kaldığını belirten Başkan Yıldırım, hem borç ödediklerini hemde ilçe halkına sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirtti.

Görevi devraldıklarında 33 milyon 211.874.91 TL borç ile karşılaştıklarını ve yaşanan pandemiye rağmen kalan borçlarının 16 milyon 191.932.30 TL olduğunu hatırlatan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, bu sürede hem çalıştıklarını hemde borç ödediklerini aktardı.

Gölbaşı halkının yükledikleri sorumluluk ile bölgede en iyi belediye konumuna getirmek için gece gündüz çalıştıklarını inanan ilçe halkının yüzünü kara çıkartmamak için var güçleri ile mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Kılınç,"Görevi devraldığımız günden bu yana mağdur edebiyatı yapmadık, dedikodu çıkarmadık sadece işimizi yaptık. Bize inanan güvenen vatandaşlarımızın yüzünü kara çıkarmamak için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Bir yandan borç öderken diğer yandan da Gölbaşı'lı hemşehrilerimizin dertlerine derman olacak projeler hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Halkımızın bize yüklediği sorumlulukla sorunlara çözüm üretmeye, kaynaklarımızı verimli kullanmaya devam edeceğiz." Şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA