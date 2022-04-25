Başkan Yıldırım'dan İYİ Parti'ye hayırlı olsun ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kongresi yapılarak, seçilen İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakkan Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek başatılar diledi.

Ziyarette hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Yıldırım, Başkan Hakkan Doğan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tablo hediye etti.

İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakkan Doğan ise ziyaretlerinden ötürü Başkan Yıldırım'a teşekkür ederek, ilçenin gelişmesi yönünde mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: PHA