Galeriler Yazarlar
Adıyaman 17
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.482,60
ALTIN
901,52
DOLAR
14,78
STERLİN
18,83
EURO
15,85

Başkan Yıldırım'dan İYİ Parti'ye hayırlı olsun ziyareti

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kongresi yapılan İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakkan Doğan ve parti teşkilatını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:41
6 Okunma
Başkan Yıldırım'dan İYİ Parti'ye hayırlı olsun ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kongresi yapılarak, seçilen İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakkan Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek başatılar diledi.
Ziyarette hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Yıldırım, Başkan Hakkan Doğan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tablo hediye etti.
İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakkan Doğan ise ziyaretlerinden ötürü Başkan Yıldırım'a teşekkür ederek, ilçenin gelişmesi yönünde mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 25.04.2022 17:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Yıldırım çocuklara sözünü tutu
Başkan Yıldırım çocuklara sözünü tutu
Gölbaşı’nda larva ilaçlaması sürüyor
Gölbaşı’nda larva ilaçlaması sürüyor
Gölbaşı'nda çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı
Gölbaşı'nda eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Gölbaşı'nda eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Gölbaşı’nda arıcılık kursu
Gölbaşı’nda arıcılık kursu
Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı
Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı
Gölbaşı’nda cadde ve sokaklar pırıl pırıl oluyor
Gölbaşı’nda cadde ve sokaklar pırıl pırıl oluyor
Başkan Yıldırım'dan Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıl dönümü mesajı
Başkan Yıldırım'dan Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıl dönümü mesajı
Gölbaşı'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
Gölbaşı'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
Kaymakam Ayrancı'dan 'Bağış' çağrısı
Kaymakam Ayrancı'dan 'Bağış' çağrısı
Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu
Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 3 gözaltı
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 3 gözaltı
Başkan Yıldırım: Ekonomide yanlış adımlar atıldı
Başkan Yıldırım: Ekonomide yanlış adımlar atıldı
Babasını tüfekle vurarak öldürdü
Babasını tüfekle vurarak öldürdü
Gölbaşı’nda çiftçilere feromon tuzak dağıtımı yapıldı
Gölbaşı’nda çiftçilere feromon tuzak dağıtımı yapıldı
Gölbaşı’nda yaşlılar unutulmadı
Gölbaşı’nda yaşlılar unutulmadı
Gölbaşı’nda Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Gölbaşı’nda Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Gölbaşı'nda 18 Mart kutlamaları
Gölbaşı'nda 18 Mart kutlamaları
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Gölbaşı'nda veli ve öğrencilere 'Verimli Ders Çalışma' semineri
Gölbaşı'nda veli ve öğrencilere 'Verimli Ders Çalışma' semineri
Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı
Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama
Başkan Yıldırım’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Başkan Yıldırım’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Gölbaşı’nda yağmur kanallarını temizliyor
Gölbaşı’nda yağmur kanallarını temizliyor
Adıyaman’da hayvansal yağ ele geçirildi
Adıyaman’da hayvansal yağ ele geçirildi
Şampiyonlardan Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret
Şampiyonlardan Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret
Kaymakam Ayrancı'nın köy ziyaretleri devam ediyor
Kaymakam Ayrancı'nın köy ziyaretleri devam ediyor
Kaymakam Ayrancı, 'Namazla Diriliş' programına katıldı
Kaymakam Ayrancı, 'Namazla Diriliş' programına katıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim