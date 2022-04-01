Başkan Yıldırım'dan Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıl dönümü mesajı

Gölbaşı ilçesinin ilçe oluşunun 64. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"Kıymetli Gölbaşı’lı Ailem. Biz 35 bin nüfusuyla Gölbaşı’da birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir aileyiz. Seçim öncesi de sonrası da aile bir birine kenetlenmiş büyük bir aile olduğumuzu ifade ettim. Biz Gölbaşı’mızın her bir köşesine sevdalıyız. Kendi içimizde sevgi ve muhabbeti büyüterek kocaman bir aile olmayı başardık. Hep birlikte güldük, hep birlikte dertlendik. Düğünümüzde de birdik, cenazemizde de. Zorluklar karşısında hep beraber kenetlendik. Sevginin ve değişimin ışığında fedakârca çalışan personellerimizle canla başla, aşkla, heyecanla çalıştığımız bir yılı geride bıraktık. Gölbaşı Belediyesi olarak sizlere hizmet etmeninin gururunu yaşıyoruz. Sağlığın ve özgürlüğün değerinin öne çıktığı, yaşamın kıymetinin daha iyi anlaşıldığı bu dönemde yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun pekiştiğini görüyoruz. Ayrıca bugün 1 Nisan, yani Gölbaşı’mızın ilçe oluşunun yıl dönümü, güzel Gölbaşı’mızın ilçe oluşunun 64. Yıl dönümü kutlu olsun. Sağlık, huzur, mutluluk dolu nice günler geçirmeniz dileğiyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."dedi.

Kaynak: PHA