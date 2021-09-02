Başkan Yıldırım'dan gençlere müjde

“Romanya’da Avrupa gönüllü hizmeti fırsatı”

Seçilecek gönüllüler kısa dönem AGH Projesi kapsamında Romanya’da Ramnicu Sarat’da bulunan AT-CE SR Derneği’nde gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak.

Gençlerin yol, yemek, konaklama, vize, sigorta, cep harçlığı masrafları proje bütçesinden program kurallarına uygun olarak karşılanacaktır.

Proje süresi: AGH (1. Dönem) 15.10.2021-15.12.2021 Tarihleri Arasında 5 gönüllü, AGH (2. Dönem) 15.12.2021-15.02.2022 tarihleri arasında 5 gönüllü, Son Başvuru Tarihi: 17 Eylül 2021 Saat 17:00

İrtibat: Gölbaşı Belediyesi Halk Masası / 153, Başvuru Şartı: 18-30 yaş arasındaki Gölbaşı’da ikamet eden veya Gölbaşı’da okuyan gençler başvurabilir. (Yeterli Başvuru Olmaması Halinde Diğer İllerden Katılımcı Kabul Edilebilir.) Dönemler 59 günlüktür ve tam katılım zorunludur.

Başvuru için: İngilizce Europass CV ve İngilizce Motivasyon Mektubunuzu son başvuru tarihine kadar [email protected] adresine göndermeniz gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi: 10.09.2021 mesai bitimine kadardır.