Başkan Yıldırım'dan ağaç kesimi yapıldığı paylaşımlarına yalanlama

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden ilçede Doğa Parkı'nda ağaç kesimi yapıldığı konusunda paylaşımların üzerine Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, paylaşımların art niyetli olduğunu söyleyerek, ağaç kesimi yapılmadığını ve doğaya önem verdiklerini söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük tüm noktalarda bakım ve güzelleştirme çalışmaları devam ettiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"Bazı sosyal medya hesaplarında Gölbaşı Belediyesinin Doğa Parkında ağaç kesimi yaptığı konusunda asılsız paylaşımlar yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin taşını, toprağını, canlıları, doğamızı ve ağaçları korumaya gayret gösteriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından günlük tüm noktalarda bakım ve güzelleştirme çalışmaları devam etmektedir."dedi.

"Yoğun ve gayretli çalışmalar devam etmektedir"

Doğa Parkı'nın daha güzel bir yer olması için ekipler tarafından yoğun ve gayretli çalışmalar devam ettiğini belirten Başkan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bahse konu doğa parkındaki ağaçların bakım ve kesme yetkisi; doğa ve milli parklar müdürlüğündedir. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, doğa parkındaki yabancı otlar ve çalılıklar temizlenmiş olup ekte yer alan görselde ilk ve sonraki hali mevcuttur. Ayrıca kesilen ağaç olarak gösterilen ağaç çıkan kuvvetli rüzgâr sebebiyle devrilen ağaçtır. Dolayısıyla Belediyemizin doğa parkında ağaç kestiği doğayı tahrip ettiği paylaşımlar yalan ve yanlıştır. Doğa Parkı'nın daha güzel bir yer olması için ekiplerimiz tarafından yoğun ve gayretli çalışmalar devam etmektedir. Gölbaşı halkımıza saygı ile duyurulur."

Kaynak: PHA