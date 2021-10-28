Başkan Yıldırım: Cumhuriyet bizlere, geçmişten bırakılan bir emanettir

Başkan Yıldırım yayımladığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 Pazar günü akşamı yanındakilere, ertesi gün Cumhuriyet’i ilan edeceklerini söylerken, Türk Milletinin onlarca yıldır süren kan ve gözyaşı dolu günlerinin bittiğini ve ülkenin her ferdinin insanca bir yönetim biçimine kavuşacağını belirtiyordu. O günden bugüne tam 98 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçen bu zaman içinde, bir taraftan gelişme ve zenginleşme hedefinin peşinde koşarken, diğer taraftan çağdaş batılı ülkelerle arasındaki farkı kapatmak için dev adımlar attı. Türkiye’de demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını evrensel ölçülere ulaştırmak için, bugün hala süren bir mücadelenin içinde oldu” dedi.

“Cumhuriyet’le taçlandırıldığı muhteşem bir günün yıldönümünü yaşıyoruz”

Savaşlardan yeni çıkmış yorgun ve yoksul bir milletin bu büyük şahlanışı, vatanları, özgürlükleri ve tüm hakları elinden alınmış mazlum ülkelere de örnek olmuş ve tüm dünyada bağımsızlık savaşlarının ardı ardına başlamasına neden olmuştur diyen Başkan Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti, 20. yüzyılın işgalci ve yayılmacı ideolojisinin en yakıcı, en yıkılmaz, en büyük korkusu olmuştur. İşte bizler bugün, dünyanın tüm mazlum halklarına örnek olan haklı bir mücadelenin, Cumhuriyet’le taçlandırıldığı muhteşem bir günün yıldönümünü yaşıyoruz. Bugün 98. yılını büyük bir gurur ve onurla kutladığımız Cumhuriyet, bir ümmetin millet olmasının en büyük yol göstericisi ve teminatıdır. Cumhuriyet bizlere, geçmişten bırakılan bir emanettir ve bizler bu kutsal emaneti, aldığımızdan daha güçlü, daha diri ve daha sağlam bir şekilde gelecek nesillere teslim edeceğiz. Açık ya da kapalı hiçbir düşmanın gücü bunu yapmamıza engel olmaya yetmeyecektir. En büyük vazifemiz, Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesinde söylediği gibi, bu gerçeği anlamak, kabul etmek ve kanımızın son damlasına kadar Cumhuriyeti korumaya olan yeminimizi asla unutmamaktır. Muhtaç olduğumuz kudretin, damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğuna hiçbir kuşkum yoktur. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü bir kere daha kutlarken, bağımsız, güçlü ve barış içinde bir Türkiye hayalimi bir kere daha sizlerle paylaşmak isterim” diye konuştu.