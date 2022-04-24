Başkan Yıldırım çocuklara sözünü tutu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 yıldır devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kutlamalar ve etkinlikler ara verilirken Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, tarafından pandemi döneminde balkonlarında '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını' kutlamak zorunda kalan çocuklara verdiği sözü yerine getirerek Doğa Parkı'nda düzenlenen programda çocuklarla bir araya gelerek doyasıya eğlendiler.

Etkinlikte konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"Söz verdiğimiz gibi; pandemi biter bitmez evlerimizin balkonlarında buruk kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Doğa parkında coşkuyla kutladık. Belediyemiz tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde miniklerle ve çok kıymetli hemşehrilerimle bir araya geldik. Evet, bugün burada çocuklarımız ve aileleriyle çok güzel bir program oldu. Halkımız doyasıya eğlenme fırsatı ile güzel bir zaman geçirdi. Bizlerde pandemi sürecinde verdiğimiz sözü yerine getirerek, mutlu olduk. Tüm herkesin '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutluyorum"dedi.

Kaynak: PHA