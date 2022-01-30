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Başkan Kocaman: Esnaflarımız kepenk kapatmak zorunda kalacaktır - Videolu Haber

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, elektrik ve diğer enerji kaynaklarına gelen yüksek artışlar, doğalgaz, motorin ve benzine yapılan zamların esnafın belini büktüğünü ve kepenk kapatma durumuna geldiğini belirtti.

30 Ocak 2022 Pazar 17:40
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Başkan Kocaman: Esnaflarımız kepenk kapatmak zorunda kalacaktır - Videolu Haber

"Dövizin sürekli dalgalanarak yükselişi esnafımızın belini bükmüştür"
Pandeminin yaraları tam sarılmadan dövizin sürekli dalgalanarak yükselişi esnafımızın belini büktüğünü belirten Gölbaşı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman,"Son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden elektrik ve diğer enerji kaynaklarına gelen yüksek artışlar artık esnafımızın ve halkımızın dar boğaza girmesine sebep olmuştur. Esnafımız ilk önce Covid-19 Virüsü belasından aylarca kapalı kalarak zor dönemler geçirmiştir.  Pandeminin yaraları daha tam sarılmadan bu seferde ekonomimiz dövizin sürekli dalgalanarak yükselişi esnafımızın belini bükmüştür.  Dövize endeksli olan ekonomimiz halkımızın alım gücünü azaltmış esnafımız sattığı malı aynı fiyata yerine koyamamıştır. Esnafımız yapmış olduğu ticaretten sürekli zarar etmiştir." Dedi.
"Esnaflarımız kepenk kapatmak zorunda kalacaktır"
 Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere bu zamların makul değerlere çekilmesini isteyen Başkan Kocaman,"Bunun yanı sıra son zamanlarda durdurulamaz yükselişe geçen elektrik,  doğalgaz,  motorin ve benzine yapılan zamlarda bu krizin tuzu biberi olmuştur. Ülkemizin bel kemiği olan esnaflar olarak devlet büyüklerimizden son zamanlarda yapılan özellikle elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere bu zamların makul değerlere çekilmesini talep etmekteyiz.  Aksi takdirde ülkemiz ekonomisinin can damarı olan esnaflarımız kepenk kapatmak zorunda kalacaktır. Bu karda kış da insanları açlığa, soğuğa ve karanlığa mahkum olmamaları için elinizi vicdanınıza koyup tekrar değerlendirmenizi talep etmekteyiz."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 30.01.2022 17:54
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