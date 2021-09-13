Başkan Kocaman: ‘Ahilik’ bugünkü tabiriyle evrensel değerlerin mevcudiyetidir

Ahiliğin dağıtan değil toplandır mesajı veren Başkan Kocaman, “Tarihi araştırmalarda 1200’lü yıllarda kurulan Ahilik teşkilatı insan haklarına saygı, kadının toplumdaki saygın yeri, misafirperverlik, bir tehlikeye karşı birlik oluşturma, dayanışma, yardımlaşma gibi birçok insani değerlerin, bugünkü tabiriyle evrensel değerlerin mevcudiyetidir. AHİ dağıtan değil toparlayandır. Yıkan değil yapandır. Toplumda yaşayan herkesi kaynaştırandır. AHİ her şeyden önce yaşayan hayatın insanıdır” dedi.

“Ahiliğin günümüzdeki adı Esnaf ve Sanatkarlar Odasıdır”

Kocaman, açıklamasının devamında ise, “Esnaf ve sanatkarlar bir şehrin bir bölgenin, bir ülkenin Ekonomisinin en hayati can damarı ve lokomotifidir. Odamıza ve diğer odalara kayıtlı esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte yaklaşık 10,000 kişinin ekmek kapısıdır. Zor zamanlarda geçtiğimiz şu dönemde dünyada ve ülkemizde Covit-19 Virüsü En fazla esnaf ve sanatkarlarımızı etkilemiştir. Bu süreçte komşusuna ve Halkına destek olmanın en güzel örneğini Ahilik geleneği ile Esnafımız göstermiştir. Değerli arkadaşlar, eline, diline, beline sahip, yüreği insan sevgisiyle dolu kendi işine aşık kişiler olursak başarıda, ekmekte, mutluluk da bizimle olacaktır. Bu yıl 34. kutlayacağımız 13-19 Eylül tarihleri tüm esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik haftasını kutlar, hayırlı bereketli kazançlar diler sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.