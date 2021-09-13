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Başkan Kocaman: ‘Ahilik’ bugünkü tabiriyle evrensel değerlerin mevcudiyetidir

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, Ahilik günü münasebetiyle bir mesaj yayımladığı mesajında; “Ahilik bugünkü tabiriyle evrensel değerlerin mevcudiyetidir” dedi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:21
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Başkan Kocaman: ‘Ahilik’ bugünkü tabiriyle evrensel değerlerin mevcudiyetidir

Ahiliğin dağıtan değil toplandır mesajı veren Başkan Kocaman, “Tarihi araştırmalarda  1200’lü  yıllarda kurulan  Ahilik teşkilatı  insan haklarına saygı, kadının toplumdaki saygın yeri, misafirperverlik, bir tehlikeye karşı birlik oluşturma, dayanışma, yardımlaşma gibi birçok insani değerlerin, bugünkü tabiriyle evrensel değerlerin mevcudiyetidir. AHİ dağıtan değil toparlayandır. Yıkan değil yapandır. Toplumda yaşayan herkesi kaynaştırandır. AHİ her şeyden önce yaşayan hayatın insanıdır” dedi.

“Ahiliğin günümüzdeki adı Esnaf ve Sanatkarlar Odasıdır”

Kocaman, açıklamasının devamında ise, “Esnaf ve sanatkarlar bir şehrin bir bölgenin, bir ülkenin  Ekonomisinin en hayati can damarı ve lokomotifidir. Odamıza ve diğer  odalara  kayıtlı  esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte  yaklaşık  10,000  kişinin ekmek kapısıdır. Zor zamanlarda geçtiğimiz şu  dönemde dünyada ve ülkemizde  Covit-19 Virüsü En fazla  esnaf ve sanatkarlarımızı etkilemiştir. Bu süreçte  komşusuna  ve Halkına destek olmanın en güzel örneğini Ahilik geleneği ile Esnafımız göstermiştir. Değerli arkadaşlar, eline,  diline,  beline sahip, yüreği insan sevgisiyle dolu  kendi işine aşık kişiler olursak başarıda, ekmekte, mutluluk da   bizimle olacaktır. Bu yıl  34.  kutlayacağımız   13-19  Eylül  tarihleri tüm esnaf ve sanatkarlarımızın  ahilik  haftasını  kutlar,  hayırlı bereketli kazançlar diler  sevgi ve saygılarımı   sunarım” diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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