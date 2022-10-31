Başkan İskender Yıldırım: Cennet hurmasında bu yıl 7 bin ton üretim bekliyoruz

Başkan İskender Yıldırım Tarım "Adıyaman Valimizin ve Kaymakamımızın girişimleri ile 50 bin cennet hurması fidanı dağıtıldı ilçemizde hurmada Türkiye'de ikinci üreticiyiz Gölbaşı olarak kurutma tesisi özel idare marifeti ile valimiz ilçemize meyve kurutma tesisi kurdurdu. Hurma yaklaşık bu yıl 10 bin ton bekleniyordu ama biraz dökme olduğundan dolayı iklimsel değişikliklerden dolayı bu yıl 7 bin ton üretim bekleniyor hurmada tabi meyve ve sebze kurutulduğunda katma değeri daha fazla oluyor. Bu kurutma tesisimizin faaliyeti ile birlikte kuru hurma olarak satışa sunulacak ve çok kıymetli bir hale gelecek, cevizde yine Adıyaman'da bölge şampiyonuyuz. Çok yağlı ve lezzetli ceviz car ilçemizde oda bizim çok kıymetli cevizlerimizin kurusu satışa sunuldu. Üzüm ilçemizde gelişmiş durumda Antep fıstığı üretimimizde çiftçimizin yüzü gülmese de idare edecek durumda fiyatlar iyi içinde bulunduğumuz ekonomik krize rağmen ilçemizde çiftçilerimizin her zaman yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, yakın zamanda İzmir'da tarım politikalarını yapan önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız şimdi Genel Başkanımızın Başdanışmanı Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal İzmir'de tarım fuarında bir etkinlik düzenleyecekler bizde belediye olarak oraya katılacağız. Çünkü İzmir'deki belediyelerimiz tarım konusunda çok ileri işler yapıyorlar. Bizden yirmi yıl öndeler tarım konusunda kooperatifleşme, tarım faaliyetlerinde ileri seviyedeler tarım konusunda onlardan örnekler alarak ilçemize katkıda sunabilirsek daha mutlu oluruz. Hurmamızda ve cevizimizde pazarlama sorunumuz yok bunlar kendi bölgemizde ciddi bir şekilde tüketiliyor. Üzümde geçmiş dönemlerde sıkıntı oldu ama bu yıl sorun olmayacak. Hatta üzümde geçen yıl bir şarap fabrikası ilçemizde dalında satın aldılar yaş üzümümüzü ama bilmiyorum üzümümüz şarap üretimine uygun olup olmadığını ama şarap farikası aldı ama bu yıl çiftçilerimize fiyatı düşük verdiklerinden dolayı kabul etmediler. Çiftçilerimiz kurutmayı tercih ettiler demek ki şarap oluyor ki üzümümüz bu yılda gelip talip oldular.dedi.

Gölbaşı İlçemizde Kürek Takımı Kuracağız

Turizmle ilgilide konuşan Yıldırım, "Turizmle ilgili faaliyetlerde bulunuyoruz ama istediğimiz seviyede değiliz. Yine valimiz ve kaymakamımızın katkıları ile Türkiye gençler kürek şampiyonası Gölbaşı ilçemizdeki gölümüzde gerçekleştirildi. Bununla ilgili belediyemizin yirmiye yakın dünyanın farklı ülkelerinden mailler geldi. Maillerde Türkiye'de böyle bir yer var mı yarış alanı varmı diye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk onlar sürekli dünyada bu yarışmalara katıldığından dolayı onların tezleri dünyadaki üç pistten birisi Gölbaşı gölü diye söylediler. Çünkü biz Gölbaşı gölümüze kürek şampiyonası olarak kurduğumuz alt yapı dünya şampiyonasının da yapılacağı alt yapıyı kurduk. Kaymakamımız bu konuyla ilgili çok ilgilendi bir ay kısa bir sürede bu platformu oluşturduk. Hiçbir eksiğimiz yoktur yani federasyon başkanının bize söylediği Gölbaşı'nda dünya şampiyonası bile yapılabilir durumda alt yapımımız bizde Gölbaşı ilçemizde kürek takımı kuracağız bu konuda gençlerimizi yönlendireceğiz. Bunun ilçemize ve ilimize iyi bir tanıtım olacağına inanıyoruz. Bu arada kamp ile ilgili projemiz var doğa parkımızda özellikle karavancıların konakladıkları yerler var ilçemizde bu konuda konaklanacak yer haline gelecek projemiz onaylandı bir hibe para ile onuda hayata geçireceğiz. Turizmin alt yapısını oluşturuyoruz "dedi.

Kaynak: PHA