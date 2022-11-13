Başkan İskender Yıldırım, Bizim için hastane taksi projesi çok kıymetli

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım "Gençlik merkezimizin ihalesi yapıldı. Tatil köyü dediğimiz özel idareye ait olan bir yerimiz var, orada gençlik kamplarımız yapılıyor. Oranında gençlik spor il müdürlüğü ihalesini yaptı ve onarımlar devam ediyor. İlçemizde bir eksiğimiz var oda yurt sorunumuz Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yok ilçemizde gelen öğrencilerimiz Besni ilçemizde konaklıyorlar, okula gidiş geliş parası veriyorlar. İlçemizde şuan yurt yok öğrencilerimizin bu sorunları var. Göreve geldiğimizden bu yana ilçemize süt toplama merkezi yaptık. Engelli evimizi faaliyete geçirdik. Engelli evimizi bir parkın içerisine yaptık ilçemizdeki engelli kardeşlerimize bedelsiz bir şekilde vereceğiz. Onlar oraları işletecekler ve gelirleri ise kendilerinin olacak belediye olarak bir kira talebimiz olmayacak. İlçemize güzel bir hayvan pazarı yaptık. Camilerimizin aylık temizliklerini ve eksiklerini düzenli bir şekilde yapıyoruz. Mezbahanemizi ilk yılımızda tamamladık modern bir yere kavuşturduk. Modern cihazlar ile hayvanlarımızın hijyenik bir ortamda kesimleri yapılıyor. Yeni soğutmalı son sistem bir et aracı aldık.

Bizim İçin Hastane Taksi Projesi Çok Kıymetli

Yıldırım konuşmasının devamında, "Bizim için hastane taksi projesi çok kıymetli iki aracımız ilçemizde yaşlı ve engelli hastalarımızı taşımasını yapıyor taksimiz vatandaşlarım ihtiyaç halinde telefon açarak bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Kanser hastası veya durumu iyi olmayan hastalarımızı Gaziantep ve Malatya kadar götürüyoruz. Ben ihtiyaç sahibi vatandaşlar için belediye başkanlığı yapıyorum "dedi.



Kaynak:PHA