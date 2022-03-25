Galeriler Yazarlar
Adıyaman 4
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.175,51
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Babasını tüfekle vurarak öldürdü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, babasını tüfekle vurarak öldürdü. Baba katili olan şahıs, ekiplerce yakalandı.

25 Mart 2022 Cuma 17:02
24 Okunma
Babasını tüfekle vurarak öldürdü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, babasını tüfekle vurarak öldürdü. Baba katili olan şahıs, ekiplerce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde ikamet eden Gazi Çetindağ (66) ile oğlu Yusuf Çetindağ (37) sabah saatlerinde Çataltepe Köyü Mazı kuyu mevkiinde bulunan bağ evlerine gitti. Baba ve oğlu burada henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Babasıyla tartışan Yusuf Çetindağ, eline aldığı tüfekle babasını ensesinden vurdu. Silah sesi üzerine civardaki arazilerde çalışan vatandaşlar olay yerine gelerek feci olayla karşılaştı. Ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gazi Çetindağ, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oğlu tarafından ensesinden tüfekle vurulan Gazi Çetindağ, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gazi Çetindağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, babasını tüfekle vurarak öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan Yusuf Çetindağ ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 25.03.2022 20:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölbaşı’nda çiftçilere feromon tuzak dağıtımı yapıldı
Gölbaşı’nda çiftçilere feromon tuzak dağıtımı yapıldı
Gölbaşı’nda yaşlılar unutulmadı
Gölbaşı’nda yaşlılar unutulmadı
Gölbaşı’nda Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Gölbaşı’nda Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Gölbaşı'nda 18 Mart kutlamaları
Gölbaşı'nda 18 Mart kutlamaları
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Gölbaşı'nda veli ve öğrencilere 'Verimli Ders Çalışma' semineri
Gölbaşı'nda veli ve öğrencilere 'Verimli Ders Çalışma' semineri
Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı
Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama
Başkan Yıldırım’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Başkan Yıldırım’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Gölbaşı’nda yağmur kanallarını temizliyor
Gölbaşı’nda yağmur kanallarını temizliyor
Adıyaman’da hayvansal yağ ele geçirildi
Adıyaman’da hayvansal yağ ele geçirildi
Şampiyonlardan Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret
Şampiyonlardan Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret
Kaymakam Ayrancı'nın köy ziyaretleri devam ediyor
Kaymakam Ayrancı'nın köy ziyaretleri devam ediyor
Kaymakam Ayrancı, 'Namazla Diriliş' programına katıldı
Kaymakam Ayrancı, 'Namazla Diriliş' programına katıldı
Kaymakam Ayrancı, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti
Kaymakam Ayrancı, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti
Gölbaşı’nda bir haftada 513 adres karantinaya alındı
Gölbaşı’nda bir haftada 513 adres karantinaya alındı
AK Parti genişletilmiş danışma meclisi toplantısı Gölbaşı’nda düzenlendi
AK Parti genişletilmiş danışma meclisi toplantısı Gölbaşı’nda düzenlendi
Gölbaşı'nda 100 yataklı öğretmenevinin projesi tamamlandı
Gölbaşı'nda 100 yataklı öğretmenevinin projesi tamamlandı
Gölbaşı'nda devrilen ATV motosiklet sürücüsü yaralandı
Gölbaşı'nda devrilen ATV motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Videolu Haber
Otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Videolu Haber
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi
Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi
Gölbaşı Belediyesi kaldırımları onarıyor
Gölbaşı Belediyesi kaldırımları onarıyor
Başkan Yıldırım: Hem çalışıyoruz hem borç ödüyoruz
Başkan Yıldırım: Hem çalışıyoruz hem borç ödüyoruz
Gölbaşı’nda bir haftada 348 adres karantinaya alındı
Gölbaşı’nda bir haftada 348 adres karantinaya alındı
Başkan Yıldırım: İlçemize 3 milyon yatırım ile modern bir mezbahane kazandırdık
Başkan Yıldırım: İlçemize 3 milyon yatırım ile modern bir mezbahane kazandırdık
Başhekim Aydın hastanedeki gelişmeleri değerlendirdi
Başhekim Aydın hastanedeki gelişmeleri değerlendirdi
Gölbaşı’nda çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı’nda çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı
Kaymakam Ayrancı, esnafları ziyaret etti
Kaymakam Ayrancı, esnafları ziyaret etti
Gölbaşı'nda hayırsever gurbetçiden okula kitap desteği
Gölbaşı'nda hayırsever gurbetçiden okula kitap desteği

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim