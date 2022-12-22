Anneler uyuşturucuya karşı bilinçlendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezinde, 56 farklı eğitim kapsamında 705 kursiyer annemize uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapılmış ve uyuma aplikasyonunu kullanmaları yönünde tanıtımı yapıldı.