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Alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tabiat Parkı gölünde balık tutarken alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
22 Aralık 2022 Perşembe 12:25
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Alabora olan teknedeki 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Tabiat Parkı Gölünde meydana geldi.

Balık tutmak için göle açılan Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli ve Ömer Dağlılar, dönüş esnasında içinde bulundukları tekne alabora oldu. Devrilen balıkçı teknesinde bulunan 3 arkadaş suya düştü. Ömer Dağlılar, yüzerek sazlık alana çıktı ve çevredekilerden yardım istedi. Yardım çağrısının ardından bölgeye Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, sağlık görevlileri, AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç ekipler suda arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında dron uçurularak teknenin battığı yer tespit edilmeye çalışıldı. Arama yapan ekipler tarafından Veysel Erkenekli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni su içerisinden çıkarılan Erkenekli, ekipler tarafından alınarak ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın da takip ettiği arama çalışmalarına sabah devam edilmek üzere ara verildi.

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Alabora Olan Teknedeki 2 Kişiden 1inin Cansız Bedenine Ulaşıldı
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