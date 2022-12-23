Alabora olan teknede kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

Olay, dün akşam saatlerinde Gölbaşı Tabiat Parkı Gölünde meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli ve Ömer Dağlılar, dönüş esnasında içinde bulundukları tekne alabora oldu. Devrilen balıkçı teknesinde bulunan 3 arkadaş suya düştü. Teknede bulunan Ömer Dağlılar, yüzerek sazlık alana çıktı ve çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, sağlık görevlileri, AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç ekipleri tarafından su altında arama çalışmaları başlatılırken, öte yandan bot ile sazlık alanda arama yapıldı.

"Dron ile arama yapıldı"

Polis ekipleri tarafından bölgeye getirilen dron ile sazlık alanda ve teknenin battığı alanda arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada Veysel Erkenekli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Erkenekli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verilirken Kadir İrendeli'nin bulunması için bugün havanın aydınlanmasıyla tekrardan arama çalışmaları başladı. Sabah erken saatlerinde başlayan arama çalışmaları sazlık alanda ve teknenin battığı alanda devam ediyor. Devam eden arama çalışmaları havadan görüntülendi.