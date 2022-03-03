Adıyaman’da hayvansal yağ ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kom Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Belören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerdeki restoranlara hayvansal yağ dağıtılacağı bilgisi üzerine Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu.

Uygulama noktasında plakası açıklanmayan minibüs durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada sahte hayvansal yağ ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yağlara el konulurken minibüste bulunan M.G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaynak: PHA