Ziyaret sırasında, müftülüğün Gölbaşı ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı projeler ve dini hizmetlerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Seyhan ve Müftü Haliloğlu, ilçede yürütülecek projelerin toplumsal faydasını artırmak için yapılacak iş birliği ve desteklerin önemine vurgu yaptı. İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, nazik ziyaretinden dolayı Kaymakam Seyhan’a teşekkür ederek, iş birliği içerisinde daha etkili hizmetler sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak : PHA