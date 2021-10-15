Milli Eğitim Müdürü Gönen, Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, eğitim öğretimle ilgili incelemelerde bulunmak, ilçede görev yapan yönetici ve öğretmenlerle bilgi alışverişi yapmak ve yüz yüze eğitim gören öğrencilerimizle bir arada olmak için Gerger İlçesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve beraberindeki heyet, Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi, Gürgenli İlkokulu/Ortaokulu, Ağaçlı İlkokulu/Ortaokulu, Gerger Anaokulu, Gerger İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Gerger Ortaokulu, Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Fatih İlkokulu, Çobanpınarı İlkokulu/Ortaokulu, Helül İlkokulu/Ortaokulu, Gölyurt İlkokulu, Gölyurt Ortaokulu, Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi, Oymaklı Ortaokulu, Güzelsu İlkokulu, Güzelsu Ortaokulu ve 2 pansiyonda incelemelerde bulundu.

Okul incelemeleri sonunda Gerger Kaymakamı Emin Kaymak ile Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve komisyon üyeleri, Gerger Öğretmenevinde değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

“Öğrencilerimizle bir araya gelip onlarla yüz yüze eğitim heyecanlarını paylaşıyoruz”

Komisyon değerlendirme toplantısında konuşan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Sincik İlçemizde başlattığımız eğitim öğretim ziyaretlerimizin üçüncüsünü Gerger İlçemizde devam ettiriyoruz. Her hafta farklı ilçemizde bulunan okul ve kurumlarımızı tek tek değerlendirip varsa eksiklikleri tespit edip, okullarımızda akademik başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalar için yapılacak çalışmaları okul idarecilerimizle ve öğretmenlerimizle değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizle bir araya gelip onlarla yüz yüze eğitim heyecanlarını paylaşıyoruz. Eğitim de fırsat eşitliği ilkesi gereği, dezavantajlı sayılan İlçe ve köy okullarda eğitim gören öğrencilerimizin şehirde yaşayan yaşıtlarından geri kalmaması için tüm imkânları seferber ediyoruz. Ziyaretlerimin çoğunu buradaki okullara yaparak buradaki çocuklarımızın sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını yerinde görüp müdürlük olarak elimizdeki imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.