Kaybolan 50 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Adıyaman’da kurt saldırısından kaçan 50 küçükbaş hayan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Yenibardak köyünde ikamet eden Z.T. isimli şahsa ait ahırdaki 52 adet küçükbaş hayvana kurt saldırdı. Kurt 2 adet küçükbaş hayvan telef ederken, diğer hayvanlar ise kaçarak kayboldu.

Kaybolan hayvanları bulmak için İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından drone destekli yapılan aramalar neticesinde Gerger İlçesi Hatno meşeliği mevkiinde hayvanları buldu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

iha