Hozan Beşir, Gerger'de izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı

2022-2023 sezonunda Adıyaman 1. Amatör kümede mücadele edecek olan Ponto Mk Gergerspor sezon açılışında ünlü Sanatçı Hozan Beşir'i ağırladı.

Sezon açılışı konserine Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, Gerger Belediye Başkan Yardımcısı Kudret Öztürk, Jandarma komutanı Erdem Yeleğen, kurum müdürleri, STK temsilcileri, ve vatandaşlar katıldı.

Gerger hükümet binası önünde kurulan sahnede sevenlerine parçalarını seslendiren Sanatçı Hozan Beşir, yoğun ilgi gördü. Sanatçı Beşir, hayranlarını Kürtçe, Zazaca, Türkçe ve Karadeniz türküleriyle coşturdu.

Sevenlerine seslenen Sanatçı Hozan Beşir, Diyarbakır'da 1996'dan beri canlı sahne performansları ile müzik yaşamını sürdüren birisi olduğunu söyledi.

Beşir, "Birçok yerde konser verdim. İlk defa Gerger ilçesinden konser verdim. Burada olmaktan çok mutluyum. Ponto Mk Gergerspor’a maçlarında başarılar diliyorum dedi.

Ponto Mk Gergerspor Kulüp Başkanı Muzaffer Metin ise, Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni Sezonda Ponto Mk Gergerspor olarak mücadele edeceğiz. Tüm Gergerlileri bir büyün olarak Gerger ilçemizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Ünlü Sanatçı Hozan Beşir’e verdiği güzel konserden dolayı ilçem adına çok şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sanatçı Hozan Beşir, seslendirdiği parçalarının ardından hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: PHA